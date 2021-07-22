محافظ بورسعيد يلتقى بالمصطافين على الشاطئ

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدد من المصطافين ورواد شاطئ بورسعيد من أبناء المحافظة وزوارها، خلال تفقده للشاطىء لمتابعة أعمال إزالة البقع الزيتية على شاطىء بورسعيد التي تم الانتهاء منها تماما جاء ذلك خلال جولته الصباحية على شاطىء بورسعيد، اليوم الخميس.

ورحب محافظ بورسعيد، بالزائرين من أبناء المحافظات الأخرى، مؤكدا أن شاطىء بورسعيد يعد من أجمل الشواطىء وأن بورسعيد تمتلك مختلف المقومات السياحية والجمالية التي تحقق أفضل مستوى ترفيهى للزائرين .

كما وجه المحافظ، زائرى بورسعيد للاستمتاع بمختلف المناطق السياحية والحضارية الأخرى بالمحافظة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت خلال الفترة الأخيرة تطورآ كبيرآ في المجال السياحى لتقديم خدمات مميزة لزوار المحافظة، مشيرا إلى أهمية زيارة الأسواق الجديدة وحديقة فريال وغيرها، للاستمتاع بكافة المعالم الحضارية بمدينة بورسعيد.