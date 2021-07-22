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إقبال جماهيري.. «نجوم من خشب» يفتتح أولى لياليه على مسرح القاهرة للعرائس (صور)

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افتتح الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس، العرض المسرحي الجديد «نجوم من خشب» من إنتاج الفرقة، وسط إقبال جماهيري كبير في إطار الإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية. ‎

تدور أحداث العرض حول مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب ويحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر «ديبو» الشرير ويحاول إفساد المسابقة، وتتوالى الأحداث، والعرض مستمر على مسرح القاهرة للعرائس طوال أيام العيد في السادسة والنصف مساء.

‎«نجوم من خشب» بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف وأشعار حمدى عطية، ألحان حاتم عزت، توزيع موسيقي شهاب عزت، تصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين، فكرة وإخراج سيد رستم

المصرى اليوم

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