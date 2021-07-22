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أكد تقرير صادر من غرفة عمليات قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المخابز البلدية بعدد من المحافظات، تتنوع ما بين نقص الوزن والمواصفات وتوقف عن الصرف، وكشف التقرير أن محافظة القليوبية تصدرت الموقف بعدد 252 محضر، يليها محافظة المنوفية بعدد 146 محضر للمخابز، تنوعت ما بين نقص وزن وتوقف عن الصرف والغلق، وجاءت محافظة الغربية بعدد 118 محضر، يليها الجيزة بعدد 115 محضر لتحتل محافظتي السويس وبنى سويف العدد الأقل فى المحاضر بواقع يصل إلى 7 محاضر فقط.

كما تناول التقرير الصادر عن غرفة العمليات المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في فترة إجازة العيد تتصدر فيه دمياط المشهد بعدد 92 محضر، متنوع ما بين عدم الإعلان عن اسعار السلع، وسلع منتهية الصلاحية، أيضا ذبح خارج السلخانه، يليها الدقهلية بعدد 29 محضر والأقصر والفيوم وسوهاج.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة استقرار الحالة التموينية من خلال غرفه عمليات الوزارة والمديريات وكذلك حالة توافر السلع بالأسواق أيضا، مشيرا أن الوزير يتابع أيضا كل قطاعات الوزارة الأخرى ولاسيما بالتواصل مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، كالصوامع وشركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعمل المجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.