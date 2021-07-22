بورسعيد : إزالة آثار البقعة الزيتية من شاطئ المحافظة

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد عن انتهاء من إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت على الشاطي أمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة موكدا عودة الشاطي إلى صورتة الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على الشاطي على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما على آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطئ في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد.