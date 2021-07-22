أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بورسعيد : إزالة آثار البقعة الزيتية من شاطئ المحافظة

Print
بورسعيد : إزالة آثار البقعة الزيتية من شاطئ المحافظة بورسعيد : إزالة آثار البقعة الزيتية من شاطئ المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم على شاطئ بورسعيد عن انتهاء من إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت على الشاطي أمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة موكدا عودة الشاطي إلى صورتة الطبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على الشاطي على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ في المنطقة المذكورة.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما على آثار بقعة الزيت وأصبح الشاطئ في صورتة الطبيعية يستقبل آلاف المصطافين في ثالث أيام العيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة