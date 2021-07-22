أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير النقل : وصول أول قطارين مونوريل.. والتذكرة الموحدة في متناول الجميع

Print
وزير النقل : وصول أول قطارين مونوريل.. والتذكرة الموحدة في متناول الجميع وزير النقل : وصول أول قطارين مونوريل.. والتذكرة الموحدة في متناول الجميع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول أول قطارين لمونوريل مدينة نصر- العاصمة الإدارية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية.


وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن العمل يسير وفقا للجدول الزمني للمشروع وأنه من المخطط افتتاح المرحلة الأولى من محطة الاستاد إلى مسجد المشير في مايو المقبل، موضحا أن أنظمة الإشارات لمشروع القطار الكهربائي وصلت ويتم نقلها وبدء تركيبها في السكة بداية من الأسبوع المقبل، وأنه تم شحن أول قطارين من الصين إلى مصر ومن المخطط وصولهما نهاية الشهر الجاري، استعداد لبدء التشغيل التجريبي في نهاية شهر أغسطس عقب تركيب أنظمة الإشارات.


حول سعر التذكرة الموحد للقطار الكهربائي والمونوريل والمترو، أوضح أن سعر التذكرة سيكون اقتصادي وفي متناول الجميع، فالدولة قامت باستثمارات ضخمة في المشاريع الثلاثة بلغت نحو ٢٠٠ مليار جنيه، وليس الهدف من التذكرة دفع المواطن الاستثمارات التي ضختها الدولة، ولكن لكي نحافظ على المرفق والتشغيل الاقتصادي والحفاظ على المستوي العالمي وصيانته وشراء المهمات وقطع الغيار والقطارات.


عن دخول القطاع الخاص في السكة الحديد، أكد ان المرحلة الأولى قمنا بطرح دخول الشركات والتحالفات وحددنا شروط محددة وهي حق الدولة ومرفق السكة الحديد والحفاظ على أصوله، ومن يقدم العرض المناسب هوالذي سقبل، مشددا على أن الوزارة هي صاحبة الحق الأصيل في تحديد سعر التذكرة سواء في قطارات السكة الحديد أو مشروعات المونوريل ومترو الخط الثالث والقطار الكهربائي وليس الشركات فدورها هو المشغل ونقل التجربة إلى مصر والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية

أستاذ اقتصاد: علاقات مصر الاقتصادية بالدول الإفريقية تضاعفت خلال الـ 6 سنوات الماضية