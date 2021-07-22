وزير النقل : وصول أول قطارين مونوريل.. والتذكرة الموحدة في متناول الجميع

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أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول أول قطارين لمونوريل مدينة نصر- العاصمة الإدارية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية.



وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن العمل يسير وفقا للجدول الزمني للمشروع وأنه من المخطط افتتاح المرحلة الأولى من محطة الاستاد إلى مسجد المشير في مايو المقبل، موضحا أن أنظمة الإشارات لمشروع القطار الكهربائي وصلت مصر ويتم نقلها وبدء تركيبها في السكة بداية من الأسبوع المقبل، وأنه تم شحن أول قطارين من الصين إلى مصر ومن المخطط وصولهما نهاية الشهر الجاري، استعداد لبدء التشغيل التجريبي في نهاية شهر أغسطس عقب تركيب أنظمة الإشارات.



حول سعر التذكرة الموحد للقطار الكهربائي والمونوريل والمترو، أوضح أن سعر التذكرة سيكون اقتصادي وفي متناول الجميع، فالدولة قامت باستثمارات ضخمة في المشاريع الثلاثة بلغت نحو ٢٠٠ مليار جنيه، وليس الهدف من التذكرة دفع المواطن الاستثمارات التي ضختها الدولة، ولكن لكي نحافظ على المرفق والتشغيل الاقتصادي والحفاظ على المستوي العالمي وصيانته وشراء المهمات وقطع الغيار والقطارات.



عن دخول القطاع الخاص في السكة الحديد، أكد ان المرحلة الأولى قمنا بطرح دخول الشركات والتحالفات وحددنا شروط محددة وهي حق الدولة ومرفق السكة الحديد والحفاظ على أصوله، ومن يقدم العرض المناسب هوالذي سقبل، مشددا على أن الوزارة هي صاحبة الحق الأصيل في تحديد سعر التذكرة سواء في قطارات السكة الحديد أو مشروعات المونوريل ومترو الخط الثالث والقطار الكهربائي وليس الشركات فدورها هو المشغل ونقل التجربة إلى مصر والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة.