إزالة تعديات على أملاك الدولة بحيى فيصل والجناين في السويس

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قام حى فيصل بحملة إزالة تعدٍّ في المهد على أرض مِلْك الدولة بمنطقة غرب طريق السويس- الإسماعيلية، كما قام حي الجناين بإزالة تعدٍّ آخر في المهد «بناء بالطوب الأبيض» على أملاك دولة بمنطقة أرض المشروع، في إطار توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة حالة الشارع وتنفيذ القانون والانضباط ومنع أي تعديات على أملاك الدولة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبإشراف ومتابعة الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة. وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء وتحرير محاضر للمخالفين وإيقاف جميع أعمال البناء.

وشاركت في الحملات الإدارات الهندسية والتنظيم والمرافق والمتابعة الميدانية وفريق إدارة الأزمات وعدد من الفنيين بحيي فيصل والجناين.