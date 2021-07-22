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أمانة مكة تصادر 68 رأسًا من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث

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أمانة مكة تصادر 68 رأسًا من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث أمانة مكة تصادر 68 رأسًا من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث
رصد حوش شعبي عشوائي في منطقة بئر الغنم يوجد بداخله حظائر للأغنام

أمانة مكة تصادر 68 رأسًا من الأغنام وتغلق مستودعين مخالفين للأثاث

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية اليوم، 68 رأسًا من الأغنام خلال الجولات الميدانية على المنطقة.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد حوش شعبي عشوائي في منطقة بئر الغنم يوجد بداخله حظائر للأغنام ومسلخ يعمل دون تراخيص نظامية ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية؛ حيث تم إغلاقه فورًا ومصادرة 68 رأسًا من الأغنام المتنوعة، وتسليمها لمندوب إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وفي موقعٍ آخر تمكنت الفرق الرقابية ببلدية العمرة من ضبط مستودعين مخالفين للاشتراطات الفنية في منطقة أبو مراغ، يتم بداخلهما تصنيع الأثاث وإعادة تدويره، ويعملان دون تصاريح بلدية.

وبيَّنت البلدية أنه جرى إغلاق الموقعين فورًا، وسحب وسيلة النقل والمعدات إلى مقر البلدية، واستدعاء صاحب المستودعين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.

وأكَّدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحالّ المتعلقة بالصحة العامة والمستودعات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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