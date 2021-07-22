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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط المخالفات، وتمكنت من ضبط 72 قضية بإجمالى مضبوطات 26.81 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتمكنت الحملات من ضبط 9 طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.