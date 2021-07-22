"أبانمي" يهنّئ قيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام

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نوه بالجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة

قدم محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

ونوه المهندس أبانمي إلى الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبّقة، وعلى رأسها القطاعان الصحي والأمني، والنجاح الباهر والملموس الذي أدّى إلى نجاح حج هذا العام.

وقال أبانمي: "إن هذا النجاح لم يكن ليتحقّق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لكافة القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام".