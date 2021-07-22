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قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج

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قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج
أشادت بالإخلاص والتفاني على مستوى كل القطاعات والوزارات

قيادة الكويت تهنئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج

هنّأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فايروس كورونا وتداعياتها.

وأشاد أمير دولة الكويت بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلا الله جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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