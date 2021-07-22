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مُصادرة ٢٥ شيشة ورفع ٤٣ حالة إشغال في حملات تفتيشية بالشرقية

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مُصادرة ٢٥ شيشة ورفع ٤٣ حالة إشغال في حملات تفتيشية بالشرقية مُصادرة ٢٥ شيشة ورفع ٤٣ حالة إشغال في حملات تفتيشية بالشرقية

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تزامناً مع احتفال المواطنين بعيد الأضحى، تُكثف الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية حملاتها اليومية، لرفع الإشغالات المخالفة وفك الإختناقات المرورية بالشوارع، نتيجة تعدي أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلا عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية ،أسفرت الحملة عن تشميع كافيتريا بمنطقة حي المستشارين ومصادرة ٢٥ شيشة، كما تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفه نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين.

كما تم رفع ٤٣ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية التابعه لها بالمراكز، لتكثيف الحملات المرورية والدورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات، ولتحقيق الإنضباط بالشوارع ومواجهة ظاهرة التعدي على حرم الطريق لتحقيق أقصى سيولة لحركه السيارات وعبور المواطنين.

المصرى اليوم

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