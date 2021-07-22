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يستقبل مالك مجموعة شركات «دونيل» البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك

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السيسي يستقبل مالك مجموعة شركات «دونيل» البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك يستقبل مالك مجموعة شركات «دونيل» البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك

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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، جان دونيل، مالك ومدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية للأعمال والهندسة البحرية والتكريك، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجي من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعده المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية في مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال وأسلوب تحقيقها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

المصرى اليوم

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