فرنسا تعقد اجتماعًا استثنائيًا لـ«مجلس الدفاع» لبحث تجسس إسرائيلي على هاتف ماكرون

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع «استثنائي»، صباح الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس «بيجاسوس» بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب«، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع»سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني«.

هذا وأعلن مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس، يوم أمس الأربعاء أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن «أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيجاسوس».