أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

فرنسا تعقد اجتماعًا استثنائيًا لـ«مجلس الدفاع» لبحث تجسس إسرائيلي على هاتف ماكرون

Print
فرنسا تعقد اجتماعًا استثنائيًا لـ«مجلس الدفاع» لبحث تجسس إسرائيلي على هاتف ماكرون فرنسا تعقد اجتماعًا استثنائيًا لـ«مجلس الدفاع» لبحث تجسس إسرائيلي على هاتف ماكرون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع «استثنائي»، صباح الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس «بيجاسوس» بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم جابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب«، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع»سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني«.

هذا وأعلن مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج «بيجاسوس» للتجسس، يوم أمس الأربعاء أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن «أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيجاسوس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً