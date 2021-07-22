وكالة: 20 قتيلًا وآلاف النازحين في معارك بمنطقة مجاورة لإقليم تيجراي بإثيوبيا

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، بسقوط 20 قتيلا وتشريد الآلاف في معارك بمنطقة مجاورة لإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.

ووفق الوكالة، فإن ما لا يقل عن 20 مدنيا قتلوا ونزح عشرات الآلاف خلال اشتباكات بين مسلحين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيجراي.

ونقلت عن محمد حسين وهو مسؤول في الوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث ومقرها في عفار، قوله: «القتال العنيف ما زال مستمرا. تأثر قرابة 70 ألف شخص بشكل مباشر ونزحوا... وقُتل أكثر من 20 مدنيا».

ولم يذكر المسؤول تفاصيل أكثر عن الاشتباكات.

وفي الـ28 من يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد «جبهة تحرير تيجراي»، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.