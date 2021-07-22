أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية -
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين -
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) -
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا -
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية" -
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو -
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية -
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو -
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

السياح والمواطنون يفرون من حرائق الغابات في مقاطعة موغلا التركية

طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة

طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد