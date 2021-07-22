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"الأرصاد" ينبه جازان ونجران وعسير: أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتدن للرؤية
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:07 صباحاً
20 يومًا تفصلنا عن مهلة تطبيق نظام مكافحة التستر.. وعقوبات تنتظر المخالفين
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:07 صباحاً
المنتخب الأمريكي يتوج باللقب السابع لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف)
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:07 صباحاً
كورونا خلال 24 ساعة.. 5184 مصاب في فرنسا و15764 بماليزيا
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:07 صباحاً
الهيئة الملكية بالجبيل: أبرمنا اتفاقيات لتحسين خدمات الاتصال والإنترنت بـ"المطرفية"
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:07 صباحاً
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو)
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الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 22 يوليو 2021 02:55 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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