شوقى غريب: واجهنا أجهز فرق المجموعة.. وتغييرات الشوط الثاني أعادت الاتزان

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أعرب شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن سعادته بتعادل منتخبه مع إسبانيا في مستهل مشوار المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب عقب المباراة: «واجهنا فريقًا جاهزًا بدنيا وفنيا والحصول على نقطة أمام فريق قوي بحجم منتخب إسبانيا يعد مكسب».

وتابع المدير الفني للفراعنة: «منتخبنا واجه أجهز فرق المجموعة باعتبار هناك 6 لاعبين شاركوا مع المنتخب الإسباني الأول في بطولة أوروبا المنتهية منذ أيام قليلة».

وأكد شوقى غريب أنه نجح في استعادة زمام المباراة في الشوط الثاني بفضل التغييرات التي أجراها بعدما شعر بإجهاد بعض لاعبيه.

وشدد غريب أن النتيجه التي حققها المنتخب المصري عادلة للفريقين وقال: «أملنا كبير في تحقيق نتيجه أفضل في اللقاء القادم أمام الأرجنتين المقرر له الأحد المقبل، خصوصا وأننا نملك الطموح للوصول لابعد نقطة في البطولة».