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مجموعة منتخب الأولمبي .. أستراليا تُسقط الأرجنتين بثنائية نظيفة

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مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. أستراليا تُسقط الأرجنتين بثنائية نظيفة مجموعة منتخب الأولمبي .. أستراليا تُسقط الأرجنتين بثنائية نظيفة

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حقق منتخب أستراليا الأولمبي لكرة القدم فوزًا مستحقًا على حساب نظيره الأرجنتين بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دوم ضمن دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020

تقدم لاكلان والس في الدقيقة 14 لمنتخب أستراليا وحصل فرانشيسكو أورتيجا على بطاقة حمراء في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا 1-0.

وفي الشوط الثاني عزز تليلو من تقدم أستراليا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 ليقضي على آمال منتخب التانجو في العودة للمباراة التي انتهت بفوز أستراليا 2-0.

ووكان منتخب الأولمبي قد نجح في اقتناص نقطة من منتخب إسبانيا بالتعادل السلبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1 - أستراليا 3 نقاط

2- مصر 1 نقطة

3- إسبانيا 1 نقطة

4 - الأرجنتين بدون نقاط

المصرى اليوم

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