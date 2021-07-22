غرق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا وتونس بينهم مصريين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات الليبية ضبط مهاجرين غير شرعيين فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم، وعددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية.

وقالت السلطات: «قامت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربـو والتابعة لكتيبة»سبل السلام«الكفــرة، قبل يومين، بضبط مهاجرين غير شرعيين داخل المدينة كانوا فارين من أحد المهربين الذي كان يحتجزهم.

وتابعت: «عددهم 27 شخصا يحملون الجنسيتين الإريترية والصومالية، وتم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكفــرة وجرى تسليمهم إلى مركـز الإيـواء والترحيل بالكفــرة ليتم ترحيلهم إلى دولهـم خلال أيام».

وفي ذات السياق، قال الهلال الأحمر التونسي، فجر امس، إن 17 مهاجرا بنغاليا على الأقل غرقوا، بعد تحطم قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل أكثر من 380.

وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغلادش.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر، منجي سليم،، إن البحرية أنقذت 380 مهاجرا، وإن 17 بنغاليا غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا، وفق رويترز.

وسياسيا.. شهدت الأيام الأخيرة تطورات محلية ودولية تتصل بليبيا نتيجة استمرار فوضى السلاح هناك، منها هدم الميليشيات سوقا شهيرة للأثاث في طرابلس، والكشف عن مخطط لتدخل عسكري أوروبي بهدف طرد المرتزقة من البلاد.

وكانت صحيفة «إي يو أوبزيرفر» التي تصدر في بلجيكا، نشرت مؤخرا تقريرا عن أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لمهمة عسكرية في ليبيا لقطع الطريق أمام «دول ثالثة» تساهم في زيادة انتشار السلاح في البلد المضطرب.