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ميركل: من الضروري ألا تقع برامج التجسس في الأيدي الخطأ

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ميركل: من الضروري ألا تقع برامج التجسس في الأيدي الخطأ ميركل: من الضروري ألا تقع برامج التجسس في الأيدي الخطأ

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علّقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، على برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس إن «من المهم ألا تقع هذه البرامج في الأيدي الخطأ».

وقالت أيضا للصحفيين إنه يجب ألا تملكه دول ليس فيها أي إشراف قضائي على كيفية استخدام برمجيات التجسس.

وكان تحقيق نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيجاسوس، الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية وتصدر تراخيص تشغيله، استخدم في محاولات اختراق نجح بعضها لهواتف ذكية تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

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