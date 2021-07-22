الأرجنتين تسمح بإصدار الهوية دون تحديد الجنس

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قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الخميس، إن المقيمين في الأرجنتين سيكون بإمكانهم الحصول على بطاقة هوية دون تحديد جنس الفرد «أنثى» أو «ذكر».

وصدر بيان عن الرئاسة الأرجنتينية، جاء فيه: «نحن نتخذ خطوة نحو حقيقة أنه في يوم من الأيام لن يُطلب من أي شخص وثائق عن هويته الجنسية»رجل«أو»امرأة«. لا ينبغي أن تهتم الدولة بالتوجه الجنسي لمواطنيها أو بالجنس الذي يعرّفون أنفسهم به»، وفقا لما نقله موقع قناة «أر بي سي» الروسية.

وقال فرنانديز: «إنه يجب أن نشعر بالقلق بشأن ما إذا كان الأطفال يدرسون، وما إذا كانوا قد تم تطعيمهم، وما إذا كان السكان يدفعون الضرائب وما إذا كانوا لا يرتكبون جرائم، وليس بتوجههم الجنسي».

وأضاف: «هناك هويات أخرى غير المذكر أو المؤنث ويجب علينا احترامها. لقد كانت موجودة دائمًا، ولكن في أوقات أخرى كانت مخفية. دون إثارة هذه القضايا، فإننا نحرم ملايين الناس من السعادة، ونحرمهم من فرصة السعادة».

ووفقا للمرسوم الرئاسي، فسيتمكن المقيمون في الأرجنتين الآن من اختيار الخيار «X» بدلاً من «F» (أنثى) أو «M» (ذكر) في عمود الجنس في بطاقة الهوية الخاصة بهم. وسيكون للعلامة «X» في عمود «الجنس» المعاني التالية: غير ثنائي، غير محدد، أو خيار آخر يمكن من خلاله للشخص الذي لا يشعر بأنه رجل أو امرأة أن يعرف نفسه«.

يذكر أنه في نهاية شهر يونيوالماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين أنه سيسمح للمواطنين الأمريكيين باختيار جنسهم عند التقدم بطلب للحصول على جواز السفر، مشيرا إلى أنه الآن لن يحتاجوا إلى إثبات جنسهم بالوثائق الطبية والشهادات، وفق وكالة «سبوتنك» الروسية.

وتابع: «في الوقت الحالي، سيتمكن مواطنو الولايات المتحدة من الاختيار من بين خيارين في الجنس بين ذكر وأنثى. موضحا أن إضافة خيار آخر»أمر صعب تقنيًا«وسيستغرق وقتًا لترقية النظام على نطاق واسع».

يشار إلى أن الأرجنتين واحدة من أكثر الدول في العالم شاملة لحقوق المتحولين جنسيا وقبولا للمثليين، وتوصف بأنها عاصمة أمريكا اللاتينية للمثليين. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية، والثانية في الأمريكتين، والعاشرة في العالم التي تشرّع زواج المثليين في 15 يوليو 2010.