إزالة تعديات على الأرض الزراعية بمساحة ١٠٦٠ متر بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، مستغلين أجازة عيد الأضحى المبارك، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من إزالة غرف وسور بالدبش على مساحة ٢٥٠ متر تقريباً، بقرية بني عامر بواسطة معدات رئاسة المركز، وجهاز حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وتم تحرير محضر ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة، بالتصدي لحالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة ٦٠ متر بعزبة أبوسليم التابعة لمنية سلمنت، بحضور حماية الأراضي والشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتصدي لحالة بناء مخالف بناحية قريه كفر حافظ بنطاق الوحدة المحلية بطويحر، بمساحة ٢١٥ متر عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوى، كما تمكنت رئاسة المركز من إزالة بناء مخالف بقرية الغوارنة التابعة للوحدة المحلية بالعباسة، عبارة عن سور بالطوب الأحمر بطول ٣٥ متر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، وقسم شرطة القنايات، بالمرور الميدانى بنطاق المدينة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف وإزالتها فوراً، وتم ضبط مواطنة تقوم باستكمال أعمال بناء داخل منزلها بدون ترخيص، وعلى الفور تم إزالة الأعمال التي تم بناؤها بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ورئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة، بتنفيذ إزالة بناحية الخطارة التابعة للوحدة المحلية بالهيصيمية، عبارة عن سور من الطين على مساحة 500 م تقريباً وارتفاع متر من ثلاث جهات ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

