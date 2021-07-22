محافظ أسوان: «الناس لبعضهم» وزعت 2750 كيلو لحوم و4500 شنطة مواد غذائية

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واصلت مبادرة «الناس لبعضهم» لليوم الثالث على التوالي توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولي بالرعاية حيث قامت المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع 2750 كيلو لحم عجالي، كما تم حصر الحالات الأكثر إحتياجاً لتوزيع 4500 شنطه مواد غذائية مهداة من مؤسسة العربي للتنمية نهايه يوليو الجاري.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بالتوازى جارى تجهيز 16 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين، بالإضافة تركيب وأنشاء أسقف لـ 34 منزل في قري ونجوع مركز أسوان ممن أضيروا من تهدم أسقف منازلهم نتيجة إصابتها بالنمل الابيض أو لتقادم هذه المنازل، لافتاً إلى أن المصداقية والشفافية في تنفيذ أعمال الخير ساهم في دعم مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بجانب الدور الحيوى الذي تقوم به مستشفي أسوان الجامعى .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف العام على المبادرة بأنه لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً تم تقديم مساعدات عينية، وأيضاً المساهم في دعم المشاريع التنموية متناهية الصغر حتي تستطيع الأم المعيلة من مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتوفير حياة كريمة لها تماشياً مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة على أن المبادرة أعطت أهتماماً كبيراً لأبنائنا من ذوي الهمم حيث قدمت الدعم لهم سواء عن طريق تركيب أطراف صناعية أو بتوفير كراسي متحركه للبعض الأخر، علاوة على توفير كراسى متحركة مخصصة للأطفال الذين يعانون من الشلل الرباعي، وكذا تقديم جلسات العلاج الطبيعي لهم بالمجان، فضلاً عن توفير سراير ومراتب طبية لحمايتهم من قرح الفراش.

وأضافت غادة أبوزيد أنه على صعيد آخر فقد وفرت المبادرة القيمة المالية لروشتات علاج لعدد 56 من أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توفير ألبان الأطفال للمبتسرين لبعض الحالات.