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ذبح 350 أضحية بمجازر الوادي الجديد

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ذبح 350 أضحية بمجازر الوادي الجديد ذبح 350 أضحية بمجازر الوادي الجديد

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أكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المجازر ونقاط الذبح التابعة للطب البيطرى على مستوى مراكز المحافظة تواصل استقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحى داخل المجازر تحت الإشراف البيطرى بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل وجود عدد من المواطنين يرغبون في ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، بجانب قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بذبح الأضاحي خلال أيام العيد أيضاً وتوزيعها يومياً طازجة للحالات الفقيرة المحتاجة بكشوف معتمدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

وقال إنه تم ذبح 350 أضحية بمجازر المحافظة بالمجان وتحت الإشراف البيطرى، وتنوعت ما بين عجول وأبقار وماعز وأغنام، على مستوى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس، وجميع الأضاحي تم ذبحها بعد توقيع الكشف البيطري عليها والتأكد من سلامتها.

المصرى اليوم

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