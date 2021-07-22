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اكتمل الركن الخامس.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى الحرم لأداء طواف الوداع

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اكتمل الركن الخامس.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى الحرم لأداء طواف الوداع اكتمل الركن الخامس.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى الحرم لأداء طواف الوداع
وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وبعدما قاموا برمي الجمرات الثلاث

اكتمل الركن الخامس.. ضيوف الرحمن يتوافدون إلى الحرم لأداء طواف الوداع

استقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، تحفّهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإمكانات البشرية والتقنية كافة، وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلةً في الإدارة العامة للحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأشار المهندس "الحجيلي" إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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