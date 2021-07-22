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مدرب إسبانيا: الفار والعدالة غابا عن مواجهة

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مدرب إسبانيا: الفار والعدالة غابا عن مواجهة مصر مدرب إسبانيا: الفار والعدالة غابا عن مواجهة

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هاجم خوسيه لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، تقنية الفيديو، بعد التعادل السلبي أمام نظيره المصري، اليوم الخميس، في أولمبياد طوكيو 2020.

قال دي لا فوينتي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية «علينا الانتظار، لكن هناك حالة قلق كبيرة، تبدو إصابة مينجويزا وسيبايوس قوية».

وبسؤاله عن الأداء البدني القوي للاعبي منتخب ، رد المدرب الإسباني «لهذا السبب يوجد الحكم وكذلك تقنية الفيديو، الذين تتلخص مهمتهم في إرساء العدل، لقد شرحوا لنا في أحد الأيام الحالات التي تحتاج لتقنية الفيديو».

وأضاف «نأمل أن يحالفنا الحظ في المرة القادمة بأن ينال الخصوم العقوبات التي لم تكن موجودة اليوم».

وواصل دي لا فوينتي «لقد شرحوا لنا الحالات التي تستوجب بطاقة حمراء، وأمام مصر كانت هناك حالات مماثلة، ولم تتم معاقبتهم كما أخبرونا، إنها حالات غير منطقية، ولا نعرف كيف نتصرف، فالقرارات لم تكن متسقة مع التفسيرات المقدمة لنا».

وأتم مدرب إسبانيا تصريحاته «سنواصل مشوارنا، كنا نعلم صعوبة هذه المباراة، وأن جميع المواجهات ستكون قوية، وأثق أن الأداء سيتحسن لأن اللاعبين سيكونون بحالة بدنية أفضل، والنتائج الإيجابية قادمة كما نخطط من قبل انطلاق المنافسات».

المصرى اليوم

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