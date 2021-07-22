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أحمد مجاهد يهنئ الأولمبي «نثق فى قدراتكم»

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أحمد مجاهد يهنئ المنتخب الأولمبي «نثق فى قدراتكم» أحمد مجاهد يهنئ الأولمبي «نثق فى قدراتكم»

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هنأ المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي الأولمبي وجهازهم الفني بقيادة شوقي غريب فور انتهاء مباراتهم أمام إسبانيا بالتعادل السلبي.

وقال مجاهد إن التهنئة على الأداء الرجولي للاعبين وتماسكهم أمام بطل أوروبا مما فتح الطريق أمام تحقيق نتيجة طيبة يشهد لها الجميع.

أضاف رئيس الاتحاد المصري للاعبين وجهازهم الفني فور انتهاء المباراة أنه على الرغم من إقامة مباريات المجموعة الثالثة في مدينة ساوبورو مما جعلهم في معزل عن البعثة المصرية في طوكيو والمسؤولين المصريين إلا أنهم يجب أن يكونوا على ثقة بأن قلوب الملايين من جماهير الكرة المصرية وزملائهم في البعثة من أبطال اللعبات الأخرى كانت معهم وتدعو لهم وسعداء بهم.

وقال أيضا إن مشوار المسابقة طويل وينتظر المنتخب الأولمبي طريقا صعبا أمام الأرجنتين وأستراليا، إلا أنه على ثقة تامة في قدراتهم وروحهم العالية.

المصرى اليوم

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