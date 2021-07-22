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أحيا الفنان محمد رمضان، الأربعاء، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي مصادفة، حيث لم يكن مرتباً له.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مقطع فيديو من أحد المطاعم ليتناول وجبة العشاء فيه، لكنه استجاب إلى جمهوره الذي طلب بعض أغنياته المحببة مثل: «يا حبييي» و«ثابت» و«نمبر وان» و«بم بم»، وحرص الجمهور على التفاعل مع كلمات الأغنيات.

وعلق رمضان على الفيديو مازحاً متابعيه: «في الساحل كنت نازل للعشاء، عملت حفلة وتعشيت في البيت».

وكان رمضان قد تعرض إلى الانتقاد من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب ملابسه التي يرتديها بحفلاته، في إحدي اللقاءات.