يسرا تكشف واقعة ضربها للراحل أحمد زكي.. «6 أقلام على وشه»

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كشفت الفنانة يسرا، عن كواليس ضربها الفنان الراحل أحمد زكي، خلال مشاركتها بفيلم «الراعي والنساء» مع الراحلة سعاد حسني.

وقالت خلال لقائها، في «مساء دي أم سي»، الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد الأضحى: «جمعني به مشهد في الفيلم، وضربته 6 صفعات وصفعني مرة واحدة، وبعدها صفعته سعاد حسني صفعة أخرى، وكان الضرب حقيقياً. وبعد التصوير جاء يتحدث معي، وقال لي إنّ ضرس العقل سقط منه بسبب هذا الضرب».

وأضافت: «دخلت الفن عن طريق الغناء، في الأصل أنا مغنية، ولكن عيني كانت على التمثيل ودخلت هذا الطريق ونجحت، ودائماً كنت أغني، غنيت في فيلم»دانتيلا«وكانت فكرة في الفيلم، وقدمت 12 أغنية مع الراحل حسين الإمام ومن بينها أغنية بحب السينما».

وأشارت إلى أن أغنيتها «3 دقات» جاءت مصادفة، مؤكدة أنها تستمع إلى مطربي المهرجانات، ومنهم حسن شاكوش.

الجدير بالذكر أن يسرا، شاركت في الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل «حرب أهلية»، الذي حقق نجاحاً، وشارك في بطولته كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض ومايان السيد، سينتيا خليفة، ورشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتنتظر في الفترة المقبلة استئناف تصوير دورها في فيلم «ليلة العيد» والتى تجسد من خلاله دور امرأة تتعرض للتعنيف من زوجها مما يدفعها للعمل كخادمة في المنازل ومن هنا يبدأ التعرف على مشكلات وقصص أبطال العمل وتدورمعظم الأحداث خلال اليوم الأول من العيد، ولذلك تمت تسمية العمل بهذا الاسم.