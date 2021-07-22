مصرع عامل وإصابة 4 آخرين في سقوط ونش بضائع بالغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين بينهم حالتين خطيرة إثر سقوط ونش بضائع من الطابق الخامس داخل مصنع خاص بدائرة قسم ثالث المحلة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا من النجدة بسقوط ونش بضائع في بدروم مصنع خاص بدائرة القسم.

اكدت التحريات أن العمال كانوا بالمصنع لذبح أضحية لصاحب المصنع، وأثناء تواجدهم بالطابق الخامس بعد انتهاء الذبح، قرروا النزول للطابق الأرضي باستخدام ونش البضائع الخاص بالمصنع بدلاً من النزول على السلالم، فسقط بهم الونش ولقي احدهم مصرعه وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة بينهم 2 حالتهما خطيرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.