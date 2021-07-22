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درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى في الأقصر

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درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى في الأقصر درجات الحرارة تؤثر على الاحتفالات بعيد الأضحى في الأقصر

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أدى استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمدن الاقصر في ثالث أيام عيد الأضحى، إلى قلة إقبال الاهالى على التوجه إلى كورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، والرحلات النيلية، والتى شهدت هدؤا كبيرا خوفًا من التعرض لاشعة الشمس المرتفعة التي اثرت على حركة المواطنين وأدت إلى خلو الشوارع من المارة، لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة.

وشهدت الأقصر، اليوم الخميس، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما حدا بالأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين العامة والرئيسية، وناشدت صحة الأقصر، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، والابتعاد عنها قدر الإمكان، مؤكدة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات بمستشفيات المحافظة ووحدات طب الأسرة لمواجهة حالات الإجهاد الحرارى ورفع الطوارئ لاستقبال أي حالة تتعرض لضربات الشمس في جميع مدن وقرى المحافظة.

المصرى اليوم

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