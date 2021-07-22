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توزيع لحوم الأضاحي على 5507 أسرة مستحقة بالوادي الجديد

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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وشركاء التنمية، تم توزيع لحوم الأضاحي على ٥٥٠٧ أسرة مستحقة على مستوى مراكز المحافظة وفقاً لحصر مديرية التضامن الإجتماعي.

ووجه الزملوط الشكر والتقدير لكافة المؤسسات المساهمة في دعم الحالات المستحقة بالمحافظة، مشيراً إلى دورهم البارز والإنساني في مساندة جهود المحافظة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاََ.

َجدير بالذكر أنه تم دعم المحافظة ب ٨٦ رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم تشكيل لجان بكافة مراكز المحافظة لضمان توزيع اللحوم لمستحقيها.

المصرى اليوم

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