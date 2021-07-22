محافظ المنوفية: تنفيذ إزالة فورية لـ18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إن إجمالى ما تم إزالتة من تعديات على الأراضى الزراعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ ( 18) حالة تعدى بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية ( 8 قيراط و7 أسهم )، يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء على البناء المخالف والعشوائى والتعامل الفورى في المهد وذلك لترسيخ دولة القانون والحفاظ على هيبة وحقوق الدولة.

أوضح المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى بناحية مركز ومدينة شبين الكوم، كما تم تنفيذ إزالة لـ ( 9) حالات بأشمون على مساحة ( 3 قيراط و12 سهم )، فضلا عن إزالة في المهد لـحالتى تعدى بتلا بمساحة (15سهم )، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتى تعدى بمنوف بمساحة ( قيراط وسهم )، هذا وقد تم إزالة فورية لـ ( 4) حالات تعدى بناحية مركز ومدينة السادات بمساحة ( 3 قيراط و2 سهم ) .

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية على إدارة حماية الأراضى بدوام المتابعة لرصد أي مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة تعدى وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدى على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة .