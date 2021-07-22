تشميع مركز طبي غير مرخص لطبيب شهير بالشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة مشتركة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمنيا القمح، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، تم خلالها ضبط مركز طبي خاص يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، لطبيب شهير متخصص في مجال التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، ويفتح أبوابه لإستقبال المواطنين دون استصدار ترخيص لذلك.

أسفر تفتيش المركز الطبي عن ضبط ١٨٢٤ مخالفة دوائية من أعشاب طبية، وكريمات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أجهزة طبية يستخدمها المركز لأغراض تجميلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتشميع المركز الطبي، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.