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مجزر «الحبيل» يستمر فى تلقي طلبات الأضحية بجنوبي الأقصر

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مجزر «الحبيل» يستمر فى تلقي طلبات الأضحية بجنوبي الأقصر مجزر «الحبيل» يستمر فى تلقي طلبات الأضحية بجنوبي الأقصر

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تفقد مححد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، تشغيل المجزر الألى بالحبيل، ومتابعة طلبات المواطنين للذبح في ثالث ايام عيد الأضحى المبارك، والتنبيه على الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر وارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم لجميع الأماكن باستمرار.

كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذه الفترة.

موضحاً ان المجزر استقبل أضحية عدد كبير من أضحية المواطنين طوال ايام عيد الأضحى والتى تمت بالمجان بناءً على توجيهات المستشار، مصطفى الهم محافظ الاقصر.

المصرى اليوم

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