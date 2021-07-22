بمناسبة عيد الأضحى.. افتتاح حديقة «درة النيل» لاستقبال المواطنين في أسوان

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أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح حديقة بلازا «درة النيل» والتي يتوسطها النصب التذكارى للشهداء للتشغيل التجريبي أمام العائلات والمواطنين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن فتح «درة النيل: للمواطنين والأسر يأتى لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللأستمتاع بالهواء الطلق، هروبًا من درجات الحرارة المرتفعة، وخاصةً أنها تضم عدد كبير من النوافير المائية المدعمة بأنارة متعددة الألوان، بالإضافة إلى عدد 2 حمام عمومى كبير، لافتاً إلى أن حديقة وبلازا درة النيل تم تآمينها بشركة أمن متخصصة، كما تضم 4 تماثيل كبرى، وكذا 4 شاشات عرض بلازما.