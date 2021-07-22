أخبار عاجلة

مفيش منها فايدة .. وزير قطاع الأعمال يكشف مصير شركتين فى طريقهما للتصفية -
وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو) -
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك -
مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان -
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري -
قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه استثمارات بالغزل والنسيج ودمج 32 شركة في 8 كيانات -
تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس -
راحة للأساسيين أمام مياه البحيرة من التدريب الصباحي غدًا -
إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة -
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بمناسبة عيد الأضحى.. افتتاح حديقة «درة النيل» لاستقبال المواطنين في أسوان

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح حديقة بلازا «درة النيل» والتي يتوسطها النصب التذكارى للشهداء للتشغيل التجريبي أمام العائلات والمواطنين.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن فتح «درة النيل: للمواطنين والأسر يأتى لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللأستمتاع بالهواء الطلق، هروبًا من درجات الحرارة المرتفعة، وخاصةً أنها تضم عدد كبير من النوافير المائية المدعمة بأنارة متعددة الألوان، بالإضافة إلى عدد 2 حمام عمومى كبير، لافتاً إلى أن حديقة وبلازا درة النيل تم تآمينها بشركة أمن متخصصة، كما تضم 4 تماثيل كبرى، وكذا 4 شاشات عرض بلازما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

200 جنيه سبب الأزمة.. ميدو يكشف تفاصيل واقعة مجدي و الفتاة اليابانية

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة

«ثروة لا تقدر».. وزير قطاع الأعمال: لن نبيع أي شقة بالعقارات التاريخية التابعة للوزارة