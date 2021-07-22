إخلاء سبيل موظف بالأوقاف أنشأ حسابا مزيفا لسب قياداته

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قررت نيابة فاقوس العامة، برئاسة أحمد صقر، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل موظف بإدارة أوقاف فاقوس، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات؛ لإنشائه حساب مزيف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مستغلا إياه في نشر أخبار كاذبة وسب قيادات الأوقاف.

كانت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية، قد رصدت حسابا على الفيس بوك باسم «الإمام المظلوم»، ينشر من خلاله أخبار كاذبة وسب وقذف لقيادات الأوقاف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسسة.

وكشفت تحريات مباحث الإنترنت قيام «موظف بإدارة أوقاف فاقوس، بإنشاء الحساب المزيف، وبث أخبار كاذبة وسب وإهانة قيادات الأوقاف.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الاجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه، وأثناء عرضه في موعد التجديد القانوني له تم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بكفالة مالية.