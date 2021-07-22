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مفيش منها فايدة .. وزير قطاع الأعمال يكشف مصير شركتين فى طريقهما للتصفية
-
الثلاثاء 03 أغسطس 2021 12:00 صباحاً
وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه استثمارات بالغزل والنسيج ودمج 32 شركة في 8 كيانات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
تصفيات اختيارات مواهب الناشئين بالزمالك في المنوفية والقاهرة والسويس
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
راحة للأساسيين أمام مياه البحيرة من التدريب الصباحي غدًا
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:46 مساءً
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بدأ في 2020 وينتهى منتصف 2022.. أعرف كل التفاصيل بمشروع تبطين الترع
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فيديو اليوم السابع
الخميس 22 يوليو 2021 02:00 مساءً
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