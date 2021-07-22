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مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

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مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

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لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته في مشاجرة بسبب خلافات عائلية قديمة بقرية السمطا، بحري بمركز دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع.

اتضّح أن العامل محمود.خ، 51 سنة، توفي داخل مستشفى قنا الجامعي، إثر مشاجرة أمس ليلاً بقرية الفحيرة السمطا بحري بين أبناء عمومة من عائلة الخطبة، إثر خلاف قديم بينهم أصيب فيها المواطن وتم نقلة إلى مستشفى قنا الجامعي وتوفى على إثرها.

تم ايداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المصرى اليوم

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