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تكتشف أولى حالات كورونا من سلالة «جاما»

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روسيا تكتشف أولى حالات كورونا من سلالة «جاما» تكتشف أولى حالات كورونا من سلالة «جاما»

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وسط تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في ، تم أيضا اكتشاف حالات متفرقة من سلالة جاما.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه في مركز فيكتور العلمي، وهو منتج لأحد لقاحات كورونا الروسية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن سلالتي جاما ودلتا يتم تصنيفهما على أنهما «مثيرتان للقلق» لأنهما أكثر قابلية للانتقال، وأكثر ضراوة ويمكنهما تقليل فعالية الأجسام المضادة.

فيما سجلت روسيا 24 ألفا و471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و796 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيان لمركز مواجهة فيروس كورونا في روسيا، الخميس.

وبعد انخفاض طفيف في معدلات الإصابات اليومية في وقت سابق هذا الأسبوع، سجلت روسيا مجددا أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

المصرى اليوم

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