وفد سياحي روماني يزور دير جبل الطير بالمنيا (صور )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة دير السيدة العذراء جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الخميس، الشهير بدير «الكف»، وفدًا سياحيًا رومانيًا.

رافق القس ثأوفيلس القمص متي، راعي كنيسة الدير، الوفد المكون الوفد مكون من اسر بجانب اباء كنيسة رومانيا وقد ذهلوا من جمال المنطقة والكنيسة، و«موتيل» الهروب والتقطوا بعض الصور التذكارية، وذلك في زيارة للمنطقة كأحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.

يشار أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وافق على إدراج منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ضمن مسار رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم.

وبعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على إدراج منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ضمن مسار رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، لتصبح كنيسة السيدة العذراء الاثرية بجبل الطير مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم، استنفرت الدولة كل طاقاتها لتكون مواقع محطات زيارة العائلة المقدسة في ابهي صورها.



ودير السيدة العذراء أعلى قمة «جبل الطير» بمركز سمالوط بالمنيا، أحد أهم تلك المزارات الذي تتخطى أهميته القيمة التاريخية فقط، وذلك لتوافد مئات الآلاف لزيارة المكان على مدار العام منهم نحو 2 مليون مسلم ومسيحي يتوافدون عليه في أسبوع واحد سنويا يعرف بأسبوع الزيارة أو موسم العذراء أو المولد يحل في كل عام بعد عيد القيامة المجيد بنحو شهر وينتهي بعيد الصعود، أي في أواخر مايو من كل عام، ويضم دير «جبل الطير» أربعة كنائس حديثة بخلاف الكنيسة الأثرية والكنيسة الأثرية بالدير ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وتعد أحد المعالم الأثرية للمحافظة وتقع شرق النيل أمام مدينة سمالوط.



وأكد القس ثاؤفيلس القمص متى، أن عمر الكنيسة القائمة للآن هو 1685 سنة، والمكان يزوره مصريين وأجانب وباحثين على مدار العام للتبرك من المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة ثلاثة أيام.

وفد من دولة رومانيا يزور دير جبل الطير بالمنيا

وفد من دولة رومانيا يزور دير جبل الطير بالمنيا

وفد من دولة رومانيا يزور دير جبل الطير بالمنيا