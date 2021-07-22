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واصل الآلاف ارتياد شواطئ الإسكندرية المجانية والمميزة والخدمة لمن يطلبها ثالث أيام عيد الأضحى، اليوم الخميس، الاحتفال بمظاهر العيد، وبلغت معدلات الاشغال في الشواطئ 100% مقارنة بـ75% في اليوم الثانى والإقبال الضعيف في أول أيام العيد.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، أن الاقبال على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد تاريخى، حيث أصبحت الشواطئ «كومبليت» واستقبل الآلاف من الاسكندرانية والمحافظات المجاورة ورحلات اليوم الواحد.

وأوضح «رشاد» أنه وجه مستأجري الشواطئ بضرورة الانتباه جيدا لسلوكيات العمال المعينين على الشواطئ، حيث قد تؤدي مخالفتهم إلى تكرار الغرامات وفسخ التعاقد بعد الوصول للغرامة الثالثة.

وأشار إلى أنه بعدما تم اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لتقرير مقدم من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن فرض غرامات على ١٤ من مستأجري الشواطئ، وبذلك يتبقى لهم غرامتين ويعقبها فسخ التعاقد.

وشدد على اللاءات الثلاثة، وهي لا لفرض الإكراميات على المواطنين مرتادي الشواطئ، ولا إساءة التعامل مع الجمهور، ولا اساءة التعامل مع المرتدين وتلقين لعمل بشكل يومي بكيفية التعامل مع المواطنين وعدم التلفظ فيما بينهم بألفاظ خارجة في وجود الأسر والعائلات، وضرورة إحكام السيطرة على العمال لأنهم قد يكونوا سببا في زيادة الإقبال على الشواطئ أو سببا في فسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي والمنع من التعاقد مستقبلاً.

وقال رئيس الإدارة المركزية، أنه سيتم تكثيف تواجد المفتشين على الشواطئ موضحاً أنه يتم توقيع غرامات مالية فورية على مستأجري الشواطئ لمخالفة الإجراءات الاحترازية وسوء حالة الحمامات.

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)

اقبال "تاريخى" على شواطئ الاسكندرية ثالث أيام العيد .. و"لاءات ثلاثة" للتعامل مع المرتادين (صور وبث مباشر)