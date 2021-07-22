منظمة تحذر من وباء عالمي جديد مصدره الصين: «أكثر فتكًا من كورونا»

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حذر المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائى، الخميس، من «وباء عالمى جديد يضرب العالم مجددًا من الصين، ومصدره كائنات بحرية بمدينة هونج كونج وذلك على الرغم من ظهور سلالات جديدة من متحورات وباء كورونا

وقال القنائى إنه «نحذر من وباء عالمى جديد يظهر من الصين مجددا قد تكون مصدره كائنات بحرية كالاخطبوط أو كائنات بحرية أخرى وقد يكون اكثر فتكا من كورونا«.

وجددت دعوتها لمنظمة الصحة العالمية ولكافة المنظمات الدولية بسرعة التحقيق في مصدر كورونا التي تتسارع وتيرتها خلال الفترات القادمة على الرغم من التلقيح بمختلف دول العالم.