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توريس : المصريون أحكموا الدفاع .. ومونكايولا : توقعنا سقوط الفراعنة بدنيًا

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توريس : المصريون أحكموا الدفاع .. ومونكايولا : توقعنا سقوط الفراعنة بدنيًا توريس : المصريون أحكموا الدفاع .. ومونكايولا : توقعنا سقوط الفراعنة بدنيًا

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أبدى باو توريس، لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي، أسفه للفشل في الخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس أحكم دفاعاته، عقب التعادل السلبي أمام في مستهل مشوار الفريقين بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال توريس عقب المباراة «أغلقوا الدفاع بخمسة لاعبين، الجميع سيواجهنا بنفس الطريقة. إغلاق الخطوط الخلفية والبحث عن الهجمة المرتدة. لقد لعبوا بهذه الخطة وجاءت بنتيجتها».

وأبدى توريس أسفه لعدم تحقيق إسبانيا «الهدف الذي كانت تسعى إليه» وهو الفوز.

وعن حالته البدنية بعد مشاركته للتو في بطولة أمم أوروبا مع الأول، قال «أشعر أنني بحالة جيدة، لدي رغبة في لعب المزيد من المباريات. وأنا تحت إمرة المدرب».

من جانبه قال جون مونكايولا لاعب وسط أوساسونا عن مصر «كنا نعلم أنهم سيلعبون بهذه الطريقة. كنا ننتظر أن ينخفض أداؤهم بدءا من الدقيقة 60 أو 70، لكن هذا لم يحدث».

وأضاف «الآن علينا التحسن والتعلم من هذا التعادل».

وتستعد إسبانيا لمواجهة أستراليا في ثاني مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأرجنتين.

المصرى اليوم

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