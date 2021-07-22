إصابة ١٥ شخصًا فى معركة بالعصي والخرطوش بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

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أصيب ١٥ شخصًا، الخميس، في معركة وقعت بين أفراد عائلتين بقرية «مزاتة» بمركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج.

وقالت التحقيقات الأولية إن المعركة وقعت بسبب خلافات الجيرة، واستخدمت فيها العصى والشوم وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية «خرطوش» مما نتج عنه إصابة ١٣ شخصا برش خرطوش، وشخصين آخرين بجروح قطعية متفرقة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بوقوع معركة كبيرة بقرية «مزاتة» بدائرة المركز وإطلاق أعيرة خرطوش ووجود عدد كبير من المصابين، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات من الأمن المركزى.

وتمت السيطرة على الأحداث وفرض تواجد أمنى مكثف داخل القرية وضبط عدد من مثيرى الشغب، وتبين من المعاينة والفحص أن المعركة وقعت بسبب خلافات قديمة بين عائلتين تجددت بسبب خلافات الجيرة، واستخدم الطرفان العصى والشوم، وأطلق أفراد من العائلتين أعيرة من أسلحة خرطوش بحوزتهم ونتج عن ذلك إصابة ١٣ شخصا من الطرفين برش خرطوش، واثنين آخرين بجروح قطعية وكسور، ووصلت إلى موقع الحادث ٥ سيارات إسعاف، وجرى نقل ٩ من المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ونقل ٦ آخرين إلى مستشفى سوهاج العام.

ونفذت أجهزة الأمن حملات مكبرة على الطرفين لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.