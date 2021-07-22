الهدوء يسود احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد

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ساد الهدوء محافظة شمال سيناء خلال ثالث أيام عيد الأضحى، مع استمرار عمل أجهزة الخدمات طوال أيام العيد، وعدم تلقى غرف العمليات أية إخطارات أو شكاوى خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد. وأشار إلى أن الغرفة معنية برصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفورى معها.. مع ربطها مع غرفتى عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

وأعلن المحافظ مجددا عن توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك.. مشددا على ضرورة قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة النظافة بسرعة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين مع استمرار فتح المجازر أمام المواطنين لليوم الأخير.

وأشار المحافظ إلى توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأشد فقرًا والأرامل والمنقولين من رفح والشيخ زويد من خلال الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.