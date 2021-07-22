بيطري الشرقية : ذبح 1759 أضحية بالمجازر المعتمدة خلال يومي العيد

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه خلال اليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال ذبح 1759 أضحية، منها 765 أبقار و376 جاموس و362 ضأن و159 ماعز و97 جمال، وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية، وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محال الجزارة ومحال بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.