تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في غياب سداسي الأولمبي وإصابة الشحات

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يدخل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهته أمام نظيره البنك الأهلي وهو يفتقد غياب السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالإضافة إلى إصابة حسين الشحات.

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ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الــ 25 بمسابقة الدورى المصري الممتاز في موسمها الحالي.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس 22-7-2021 على أرض ملعب استاد السلام.

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي وضمت قائمة الفريق 22 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن وجونيور أجايي ووالتر بواليا ومحمد شريف

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي

أمامهم: محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي - كهربا

الهجوم: محمد شريف

تنقل مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي ساعة على قناة أون تايم سبورت.