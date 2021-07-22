بالصور.. فريق "الصحة" يعايد الموجودين بالمسلخ الرئيس بجدة

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قدّموا لهم الورود.. وطالبوهم بتطبيق الاحترازات الصحية

قام فريق من وزارة الصحة بزيارة المسلخ الرئيس بجدة، وقدم نصائح تتعلق بالتباعد ولبس الكمامة والالتزام بالاحترازات الصحية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما وزّع أعضاء الفريق الورود على الموجودين بالمسلخ كمعايدة.

وأعرب مدير إدارة المسالخ رائد المطيري، عن شكره وتقديره لفريق وزارة الصحة، الذي قدّم النصائح المصحوبة بالورود.

وأكد أن المسالخ تعمل وفق توجيهات أمانة محافظة جدة بالعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث لبس الكمامة والتباعد وتقديم تطبيق "توكلنا".