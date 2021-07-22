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الأخضر الأولمبي يخسر أولى مواجهاته في #دورة_الألعاب_الأولمبية

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الأخضر الأولمبي يخسر أولى مواجهاته في #دورة_الألعاب_الأولمبية الأخضر الأولمبي يخسر أولى مواجهاته في #دورة_الألعاب_الأولمبية
بهدفين لهدف.. وينتظره لقاء صعب أمام ألمانيا الأحد القادم

الأخضر الأولمبي يخسر أولى مواجهاته في #دورة_الألعاب_الأولمبية

خاض الأولمبي السعودي أولى مواجهات في بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أمام منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي الشوط الثاني نجح منتخب ساحل العاج في تسجيل الهدف الثاني واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

وينتظر الأخضر مواجهة صعبة ضمن مباريات المجموعة الرابعة أمام منتخب ألمانيا الأحد القادم.

وتقام بعد قليل مباراة ألمانيا مع البرازيل الطرف الرابع في مجموعة الأخضر.

وبالعودة لتفاصيل المباراة فقد تقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول عن طريق مدافع منتخب عبدالإله علي العمري بالخطأ في مرماه.

إلا أن الأخضر عاد سريعًا، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 44، عن طريق سالم الدوسري ثم عاد منتخب ساحل العاج وتقدم في النتيجة، وأحرز هدف الفوز عن طريق لاعبه فرانك كيسي في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة، إشهار بطاقة حمراء لـلاعب منتخب كوت ديفوار أبو بكر جونيور دومبيا في الدقيقة 97.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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