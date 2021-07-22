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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1878 مسجداً

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 166 يوماً 1878 مسجداً.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد في المنطقة الشرقية.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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